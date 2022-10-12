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Общество

Развод теперь можно оформить через сайт «Госуслуги»

Заявление на развод можно теперь подать через портал «Госуслуги». Фото: psychologies

Сервис по подаче заявления на расторжение брака запущен на портале «Госуслуги» во вторник. Подписать заявление можно при помощи сервиса «Госключ», сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

«На «Госуслугах» теперь можно подать заявление на развод с помощью «Госключа». Главное условие – обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение», – сказано в сообщении.

Согласно информации министерства, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отсутствие несовершеннолетних детей, подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также наличие СНИЛС и электронной почты супруга. Чтобы подписать соответствующее заявление при помощи «Госключа», необходимо иметь биометрический загранпаспорт и смартфон или планшет с функцией NFC.

Чтобы воспользоваться услугой, инициатору развода необходимо заполнить свою часть заявления и направить его на подтверждение второму. Второй супруг должен подтвердить согласие на расторжение брака, заполнить свою часть заявления и перейти в приложение «Госключ». Затем инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение «Госключ» и подписывает заявление.

«После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, дату и время, а также указывает, пойдет ли он на нее один или со вторым супругом, и оплачивает пошлину. Второй заявитель получает уведомление об этом, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС», – пояснили в министерстве.

Также, как отметили в Минцифры, если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить документ, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном отделе ЗАГС или МФЦ.

«Брак будет расторгнут в дату, выбранную заявителем, но не раньше, чем через месяц с даты подачи заявления. За это время ситуация может измениться, и новый сервис не потребуется», – заключили в Минцифры. 

 

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