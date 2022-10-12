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Происшествия

В Пскове неизвестные устроили поджог в пятиэтажке

Пожар произошел на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Петровской, 31 в Пскове 11 октября в 5:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Огнём повреждена обшивка входной двери квартиры на площади 2 квадратных метра. Предположительная причина - поджог.

В 14:04 произошел пожар в деревне Бахново Дедовичского района. В жилом доме огнём повреждена деревянная обрешётка кровли на площади 4 квадратных метра. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

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