В Пскове определены победители молодёжного форума «Наследники»

12:59, 12 октября 2022, ПАИ

Определены проекты-победители X Международного молодёжного форума «Наследники», который проходил в ПсковГУ с 3 по 8 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

Лучшие среди студенческих проектов - «Литературно-детективный сайт «Пинкертон», «Мольер в переводе русских авторов» (на примере пьесы «Мнимый больной»), «Толковый словарь по повести И. С. Шмелева «Богомолье».

Лучшие среди школьных проектов - «Имя Александра Невского на невских берегах», «Лингвокультурологическое путешествие по «Мертвым душам» Н. В. Гоголя», «Ольденбургские и русская культура».