Житель Бежаницкого района бревном повредил автомобиль знакомого
В Бежаницком районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 16 сентября в одной из деревень Бежаницкого района у здания местного Дома культуры были разбиты стекла в автомобиле «Форд». Владелец транспортного средства обратился за помощью к полиции.
Подозреваемым оказался 49-летний мужчина. По версии следствия, у него произошел конфликт со знакомым – владельцем «Форда» - и он бревном разбил стекла в иномарке. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.
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