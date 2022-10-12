Житель Бежаницкого района бревном повредил автомобиль знакомого

12:29, 12 октября 2022, ПАИ

В Бежаницком районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 16 сентября в одной из деревень Бежаницкого района у здания местного Дома культуры были разбиты стекла в автомобиле «Форд». Владелец транспортного средства обратился за помощью к полиции.

Подозреваемым оказался 49-летний мужчина. По версии следствия, у него произошел конфликт со знакомым – владельцем «Форда» - и он бревном разбил стекла в иномарке. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.