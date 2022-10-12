Пьяного водителя-рецидивиста остановили в Пушкинских Горах

15:54, 12 октября 2022, ПАИ

Нетрезвого водителя задержали сотрудники ГИБДД в поселке Пушкинские Горы 11 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На улице Аэродромной полицейские остановили автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был житель Великих Лук 1992 года рождения. В ходе проверки было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее этот мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.