Пьяного водителя-рецидивиста остановили в Пушкинских Горах
Нетрезвого водителя задержали сотрудники ГИБДД в поселке Пушкинские Горы 11 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На улице Аэродромной полицейские остановили автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был житель Великих Лук 1992 года рождения. В ходе проверки было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее этот мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
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