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Общество

Ковролин на любой вкус предлагает крупный продавец

Ковролин – один из наиболее востребованных на современном рынке вариантов напольного покрытия. Мягкая поверхность материала и правильно выбранный оттенок помогут сделать уютным любое помещение. Найти и приобрести ковролин для жилого, рабочего или общественного помещения можно на сайте компании МИРКОВРОЛИНА.РУ.

Компания является крупным продавцом ковровых покрытий, работающим на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Ковролин представлен в разделе каталога продавца отдельной категорией.

Многолетний опыт работы в данной сфере, а также постоянное стремление к совершенству помогли компании завоевать репутацию надежного партнера и поставщика качественной, соответствующей модным трендам продукции. Поэтому число постоянных клиентов продавца постоянно растет, а ассортимент предложенной покупателям продукции стремительно расширяется, предоставляя покупателям все более и более внушительный выбор товаров.

В каталоге интернет-магазина можно найти варианты ковролина для помещения любого назначения, выдержанного в любом стиле и цветовой гамме. Здесь можно приобрести:

  • покрытие для дома, детской комнаты, офиса, спортзала, выставочных зон и другие варианты;
  • ковролин на резиновой или на тканой основе;
  • покрытие с высоким, средним или низким ворсом;
  • ковровую плитку.

И это далеко не полный перечень вариантов ковролина, доступных для заказа в любом количестве покупателям. Полный ассортимент имеющейся в наличии продукции можно найти в каталоге на сайте компании.

Причин для сотрудничества с данной компанией немало. И заключаются они в следующих пунктах:

  • Магазин осуществляет поставки товаров напрямую со складов производителей. Отсутствие посредников в торговой цепочке благоприятно отражается на ценовых предложениях.
  • Обширные параметры поиска. Искать требуемый вариант покрытия можно не только по цвету и цене. В число параметров также включен тип изделия, высота ворса и некоторые другие критерии, позволяющие максимально ускорить поисковый процесс.
  • Дополнительные услуги. Помимо покупки товара в компании также можно заказать и дополнительные виды содействия. Сюда входит организация доставки, укладка покрытия и отделка кромки оверлоком.
  • Возможность визуального знакомства с продукцией. Выбрать подходящий вариант покрытия можно в шоуруме компании, ознакомившись с имеющимся ассортиментом лично, в режиме реального времени.

Больше информации о стоимости продукции, специальных предложениях, условиях сотрудничества и прочих моментах можно получить у менеджера компании по телефону или обратившись в один из шоурумов.

ООО "АБС"
ИНН 7730209576
Юридический адрес: 121248, Москва Город, пр-кт Кутузовский, д. 8

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