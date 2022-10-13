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Певец Трофим: Даже музыканты на Титанике играли до последнего

Сегодня певец Трофим посетил Псков и дал концерт в БКЗ Псковской областной филармонии.

Перед выступлением Сергей Трофимов рассуждал о том, какого в наше неспокойное время давать концерты.

«Я сам думал, давать концерты или не давать. А потом посмотрел на нашу историю – во время Великой Отечественной войны выступали артисты, и это нужно было кому-то. Даже музыканты на Титанике играли до последнего», – поделился артист со сцены.

Во время своего выступления певец рассказал о том, как побывал в Изборске.

«Рядом избушки, козы и куры и как будто бы сейчас должен выехать какой-то витязь, а ты ему: «Здрасьте!». Как будто я в 15 – 16 век попал, здорово!», –Сергей Трофимов

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