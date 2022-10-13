Уголовное наказание грозит псковичке за фиктивную прописку египтянина

10:43, 13 октября 2022, ПАИ

Псковичка подозревается в нарушении миграционного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что безработная 49-летняя псковичка фиктивно зарегистрировала на территории областного центра гражданина Республики Таджикистан и гражданина Египта.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденного уголовного дела. В соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушительнице грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет.