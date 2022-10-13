Принять участие в конкурсе «Лидер года» предлагают псковичам
Кадровый конкурс «Лидер года 2022» проходит в Псковской области под патронатом губернатора. Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Конкурс нацелен на выявление людей, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественную поддержку и карьерное продвижение, а также формирование кадрового управленческого и профессионального резервов региона.
Для кого конкурс, как в нем принять участие, что требуется участнику - ответы представлены в карточках.
Регистрация возможна на сайте конкурса.
Комментарии: 0 Обсудить >>>