Принять участие в конкурсе «Лидер года» предлагают псковичам

12:35, 13 октября 2022, ПАИ

Кадровый конкурс «Лидер года 2022» проходит в Псковской области под патронатом губернатора. Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс нацелен на выявление людей, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественную поддержку и карьерное продвижение, а также формирование кадрового управленческого и профессионального резервов региона.

Для кого конкурс, как в нем принять участие, что требуется участнику - ответы представлены в карточках.

Регистрация возможна на сайте конкурса.