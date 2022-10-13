Около миллиона рублей отдала великолучанка лжепредставителю «Госуслуг»

12:08, 13 октября 2022, ПАИ

В Великих Луках злоумышленники ввели в заблуждение пенсионерку и похитили у нее около миллиона рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 5 октября 62-летней великолучанке позвонил незнакомец, который заявил, что он является представителем портала «Госуслуги», и под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на пенсионерку кредита порекомендовал ей срочно перевести деньги на «безопасные счета». Горожанка последовала совету звонившего, оформила кредит и перечислила на указанные ей номера кредитные деньги в размере 815 тысяч рублей.

Когда потерпевшая убедилась, что ее ввели в заблуждение, она обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.