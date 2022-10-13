До 67% выросла выживаемость пациентов с онкологией в Псковской области

12:27, 13 октября 2022, ПАИ

Благодаря современным методам лечения до 67 % выросла выживаемость пациентов с онкологией в Псковской области, сообщил главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Псковская область с 2021 года начала достигать показатели, и этот показатель отражает хорошую работу и первичного звена, и онкологической службы региона. По этому показателю мы в «зеленой зоне»», - отметил специалист.

Заведующий отделением абдоминальной онкологии Псковского онкодиспансера Максим Гореленко дополнил коллегу, отметив, что онкологию всё чаще обнаруживают у молодых пациентов 45-55 лет.