Онколог объяснил, что повышает риск рака груди

12:32, 13 октября 2022, ПАИ

Риск рака груди повышают наследственность и травмы, сообщил главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Если есть мутация BRCA и рак у родственников, таким женщинам надо более тщательно следить за собой, проходить диспансеризацию, проверяться. Если не обследоваться, возникает риск получить запущенную форму рака», - обратил внимание специалист.

Александр Юров также добавил, что зачастую в онкодиспансер приходят женщины с травмами груди. «Мы наблюдаем, что через 3-6 месяцев после удара или ожога пациентки приходят уже со злокачественными новообразованиями», - сказал он.