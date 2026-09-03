Число выявленных детей-сирот в Псковской области сократилось на 16% за три года

11:40, 03 сентября 2026, ПАИ

Число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области сократилось примерно на 16 % за три года. Об этом сообщила начальник отдела опеки, попечительства регионального министерства социальной защиты Наталья Поленова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 3 сентября.

По итогам 2025 года в Псковской области было выявлено 168 детей, оставшихся без попечения родителей. Для сравнения: по итогам 2023 года этот показатель составлял 205 детей. Из 168 детей, выявленных в 2025 году, 37 % (62 ребёнка) остались без попечения родителей в связи с лишением или ограничением родительских прав.

Наталья Поленова отметила, что Псковская область стабильно идёт по пути сокращения социального сиротства на протяжении 10 лет. «Радует, что социальных сирот у нас становится меньше», – подчеркнула она отметив, что ведомство работает над сохранением этой тенденции.