Мечтала со школы: новый врач приступил к работе на скорой помощи в Островском районе

11:35, 03 сентября 2026, ПАИ

Молодой специалист Анна Бартеньева приступила к работе фельдшером на посту скорой помощи в Островском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской станции скорой помощи.

Решение стать медиком Анна Бартеньева приняла не в выпускном классе и не под давлением родителей, а ещё в пятом классе школы.

Девушка окончила Псковский медицинский колледж по специальности «лечебное дело» и прошла профессиональную переподготовку. На Псковскую станцию скорой помощи Анна Бартеньева пришла по целевой программе.

«Мы уверены, что целеустремленность Анны, знания и искреннее желание помогать людям станут залогом успешной работы. Желаем ей лёгких смен, мудрых наставников и благодарных пациентов!» – отметили на станции скорой помощи.

Ранее новый фельдшер начал работу на скорой помощи в Бежаницком районе.