Всего 1,5 тысячи туристов в год могут принять в Полистовском заповеднике

14:16, 13 октября 2022, ПАИ

Всего 1,5 тысячи туристов в год могут принять в Полистовском заповеднике, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации его директор Николай Кораблёв.

Он объяснил, что это связано с особенностями местной природы. Если пустить слишком большой поток людей по верховому болоту, то покров мха будет потом восстанавливаться слишком долго. Именно поэтому сотрудники заповедника устраивают специальные деревянные настилы поверх болота.

«В год мы можем принять 1500 человек, но если продолжим улучшать инфраструктуру, то емкость можно повысить до 5000 человек в год. Предел такой, потому что это особенности природы болот. Они долго восстанавливаются», - уточнил Николай Кораблёв.

При этом только за один квартал в заповеднике уже побывали 1500 человек. «Это рекорд! Мы не первый год ощущаем повышенный спрос среди туристов. Заповедник - это визитная карточка Псковской области. При этом туризм - не основная наша задача, но мы, конечно, и ей уделяем внимание. Туристы приезжают не только в сам заповедник, но и в его охранную зону», - пояснил Николай Кораблёв.