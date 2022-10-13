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Общество

Расширить возможности «Пушкинской карты» предлагают депутаты Северо-Запада

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

С инициативой снизить возраст участников программы «Пушкинская карта» с 14 до 10 лет выступили члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Проект «Пушкинская карта», позволяющий посещать культурные мероприятия бесплатно, реализуется на всей территории России с 1 сентября 2021 года. Обладателями банковской карты с определённым лимитом, сейчас это 5 тысяч рублей, могут стать подростки и молодёжь с 14 до 22 лет.

«К программе «Пушкинская карта» присоединилось 6,5 тысячи учреждений культуры и около 6 миллионов молодых граждан, которые могут приобрести билеты в театры и музеи, на выставки и концерты», -  представила инициативу председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова. Принимая во внимание успешную практику, мурманские депутаты предложили снизить возрастной порог с 14 до 10 лет и предусмотреть возможность приобретения художественной и учебной литературы.

«Инициатива родилась «от земли» по обращениям родителей. Мы говорим о посещении театров, но ведь есть и кукольные театры, которые школьники с 10 лет могут посещать с классным руководителем», - привела пример Лариса Круглова и добавила, что на практике такие возможности востребованы уже с 6-7 лет, когда дети начинают учиться в школе..

В то же время в ходе обсуждения депутаты обратили внимание на сложность реализации предложения. Только с 14 лет дети могут иметь банковские карты и регистрацию на «Госуслугах». Кроме того, возникает вопрос по дополнительному финансированию программы и по механизму приобретения литературы – покупка книг в отличие от электронных билетов не персонифицирована.

«Я всячески поддерживаю эту инициативу, однако мы должны не только идею предложить на федеральный уровень, но и возможный механизм. Всё, что касается сути, однозначно заслуживает внимания, но очень не хотелось бы, чтобы инициативу «завернули» по озвученным причинам», - оценил перспективы Виктор Остренко.

Депутаты сошлись во мнении, что предложенное обращение требует доработки. Новый вариант текста комитет рассмотрит на следующем заседании.

Напомним, в Псковской области «Пушкинская карта» позволяет обладателям посетить Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Псковскую областную филармонию, Псковский театр кукол, Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Дом офицеров, Великолукский драматический театр, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей, а также Островский Военно-исторический музей-заповедник.

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