Михаил Ведерников посетил новый кислородный завод в «Моглино»

16:15, 13 октября 2022, ПАИ

13 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», где ознакомился с реализацией проекта по созданию нового воздухоразделительного предприятия «Псковский кислородный завод». Здесь ведется высокотехнологичное производство жидкого кислорода, азота, аргона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников прошел по территории предприятия, которое сейчас работает в режиме опытно-промышленного производства, поинтересовался особенностями технологической цепочки, а также отдельных этапов получения криогенной продукции. Гендиректор Виталий Громов рассказал, что производственная мощность завода составляет 7,5 тыс. тонн продукции в месяц. В реализацию проекта инвестор вложил более 2,5 млрд рублей, в том числе при поддержке Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ.

Ключевая часть непрерывного производственного цикла — воздухоразделительная колонна высотой 37 метров. Благодаря современному, автоматизированному оборудованию воздух методом низкотемпературной ректификации разделяется на отдельные компоненты. Жидкие кислород, азот и аргон затем накапливаются в специализированных криогенных хранилищах, из которых продукция поставляется в адрес потребителей специализированными автоцистернами.

Виталий Громов уточнил, что используемая технология позволяет производить промышленные, пищевые и медицинские газы, в том числе жидкий медицинский кислород, потребность в котором в последние годы из-за распространения коронавируса резко возросла. Кроме того, продукция завода применяется не только в медицине, но и электронике, металлургии, стекольной, химической, бумажной и космической отраслях. Гендиректор подчеркнул, что на всю продукцию получены сертификаты соответствия согласно всем требования ГОСТов.

Особое внимание участники рабочего выезда уделили вопросам импортозамещения. Предприятие не только полностью обеспечивает необходимый Северо-Западу объем жидких кислорода, азота, аргона, полностью заместив то, что раньше приходилось импортировать, но и часть производимой продукции оправляется за рубеж.

Михаил Ведерников поинтересовался у инвестора существующими рынками сбыта. Виталий Громов рассказал, что первые тестовые отгрузки производимой продукции осуществляются с июля текущего года. Это как внутренний российский рынок, в первую очередь Северо-Запад, так и экспортные поставки в Республику Беларусь.

Инвестор поблагодарил правительство региона и особой экономической зоны «Моглино» за всестороннюю поддержку в реализации проекта, отметив, что возникающие вопросы оперативно решаются.

После получения разрешения на ввод в эксплуатацию на производстве будет проведено лицензирование, которое позволит поставлять кислород в медицинские учреждения.

Глава региона положительно оценил возможности нового производства. «Молодцы, все сделано качественно и в установленный срок. Ваше предприятие важное, стратегическое не только для Псковской области, но и, как минимум, для всего Северо-Запада, поэтому мы как помогали, так и продолжим вам помогать. Успехов!» — заключил Михаил Ведерников.