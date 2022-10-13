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Экономика

Около 40 млн рублей получит Псковская область на выращивание масличных культур

Около 40 миллионов рублей получит Псковская область на стимулирование производства сои, рапса, подсолнечника, льна и других масличных культур. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По сообщению правительства РФ, решение позволит увеличить объёмы производства данных культур на 1,74 миллиона тонн. Работа будет вестись в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

«Рассчитываем тем самым поддержать рентабельность хозяйств. Аграрии смогут не снижать объемы площадей под масличными и в следующем сезоне, а на российском рынке у людей всегда будет широкий и качественный выбор необходимых им продуктов», — отметил Михаил Мишустин.

Псковская область активно занимается развитием производства масличных культур. Регион стабильно входит в число лидеров по производству рапса на Северо-Западе. Так, в этом году сельхозпредприятиями региона с площади в 16,6 тысячи гектаров уже убрали свыше 36 тысяч тонн рапса (89 %).

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