Около 40 млн рублей получит Псковская область на выращивание масличных культур

17:52, 13 октября 2022, ПАИ

Около 40 миллионов рублей получит Псковская область на стимулирование производства сои, рапса, подсолнечника, льна и других масличных культур. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По сообщению правительства РФ, решение позволит увеличить объёмы производства данных культур на 1,74 миллиона тонн. Работа будет вестись в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

«Рассчитываем тем самым поддержать рентабельность хозяйств. Аграрии смогут не снижать объемы площадей под масличными и в следующем сезоне, а на российском рынке у людей всегда будет широкий и качественный выбор необходимых им продуктов», — отметил Михаил Мишустин.

Псковская область активно занимается развитием производства масличных культур. Регион стабильно входит в число лидеров по производству рапса на Северо-Западе. Так, в этом году сельхозпредприятиями региона с площади в 16,6 тысячи гектаров уже убрали свыше 36 тысяч тонн рапса (89 %).