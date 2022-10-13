«Экопром»: Жители области неправильно используют мусорные контейнеры

18:19, 13 октября 2022, ПАИ

Очень часто жители частного сектора в Псковской области неправильно используют контейнерные площадки и приносят туда мусор, не относящийся к ТКО. Об этом сообщается в группе компании «Экопром» в соцсети «ВКонтакте».

«В лучшем случае оставляют отходы в мешках рядом с площадками, в худшем – помещают прямо в баки», – говорится в сообщении.

Так, на мотоблоке с прицепом местный житель Гдова привез засохшую траву к восьмикубовому контейнеру и приступил к её выгрузке. Он заполнил травой большую часть контейнера. «Подобные растительные отходы можно утилизировать на своем участке в компостной яме или на грядке, а древесные отходы – в печке или мангале», – отметил регоператор.

В мае этого года филиал «Экопром» передал баннеры с правилами складирования. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность, напомнили в компании.