Военнослужащего в Пскове осудили за приобретение и хранение мефедрона

18:20, 13 октября 2022, ПАИ

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), сообщает объеденинённая пресс-служба судов Псковской области.

Суд установил, что 15 июля 2022 года мужчина через Интернет незаконно приобрел для личного потребления наркотическое средство в значительном размере – мефедрон – массой 0, 35 грамма, которое в тот же день изъял из закладки в лесном массиве Псковского района и незаконно хранил при себе до обнаружения сотрудниками полиции.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе.