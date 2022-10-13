В Пскове проходит инвестиционная сессия для молодых предпринимателей

19:03, 13 октября 2022, ПАИ

14 октября в Пскове пройдет инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Псковской области. Федеральный марафон реализован в рамках проекта «Инвестиционные сессии» от «Росмолодежь. Бизнес»

Мероприятие является частью федерального марафона, организованного с целью содействия развитию молодежного предпринимательства. Проект направлен на развитие предпринимательства в нашей стране. Марафон проходит в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Программа создана для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. В сентябре участники проекта прошли дистанционное обучение навыкам публичных выступлений. 14 октября у них будет возможность презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные из них. Встреча пройдет в очном формате в конференц-зале «Центр Мой бизнес».

«После первого этапа «на руках» у участников есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Все это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами. Стоит отметить, что проект «Инвестиционные сессии» запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодёжи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития», – прокомментировал старт очного этапа проекта руководитель трека «Росмолодежь. Бизнес» Алексей Рвачев.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат обратную связь, а самые перспективные – инвестиции на реализацию идеи.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь.

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке.

Место проведения: Псков, ул. Гоголя, 14, конференц-зал «Центр Мой бизнес». Начало в 15:00.