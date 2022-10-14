К реставрации церкви Николы со Усохи готовятся в Пскове

08:39, 14 октября 2022, ПАИ

В Пскове завершается разработка научно-проектной документации по сохранению объекта ЮНЕСКО «Церковь Николы со Усохи» (XVI в.), сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Пройдена историко-культурная экспертиза, разработаны эскизные проекты, пройдены научнометодические советы (в комитете по охране памятников Пскова), разработаны разделы «Проект реставрации и приспособления» и «Рабочей проектно-сметной документации».

«Церковь Николы со Усохи» неоднократно горела и перестраивалась. Реставрация осуществлялись в 1945—1955 гг. Юрием Спегальским. Была разобрана колокольня конца XVIII в. Восстановлено восьмискатное покрытие четверика, воссоздана северной галереи. В 1964-1966 гг. воссоздана звонница и над четвериком, сооружена глава луковичной формы с лемехом. В 2016-2017 – ремонт фасадов, куполов, замена лемеха.

Проектом предусматривается: воссоздание северной и южной галерей по историческим описаниям XVI в.; раскрытие крыльца XVII в.; воссоздание исторического интерьера церкви; устройство коммуникаций, освещение территории и архитектурная подсветка фасадов, понижение территории вокруг храма до уровня исторической отметки, раскрытие и восстановление кладки фундамента, устройство теплых полов, инъектирование трещин и укрепление кладки стен.