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Общество

«Больше похоже на фантастику»: в ПТС рассказали про работы у «Империала»

Фото: Псковские тепловые сети

Сотрудники Псковских тепловых сетей три дня работали над устранением серьёзной утечки на сетях теплоснабжения на парковке у гипермаркета «Империал», сообщается в Telegram-канале компании.

Сотрудники Теплосетей обратили внимание на то, что перед работами пришлось пройти дополнительную процедуру согласования с собственником, так как парковка относится к собственности торгового центра. Однако ещё сложнее было организовать работу таким образом, чтобы не отключить отопление и горячее водоснабжение у всех, без исключения, абонентов.

«Труба магистральная, огромного, 425-го диаметра, разве можно сделать так, чтобы все жители и собственники помещений близлежащий домов видели раскопку и демонтаж сетей, но не почувствовали отключений – это больше похоже на фантастику, но абсолютно реально, если разобраться с возможностями переключения, — отметили на предприятии. — Под отключение могли бы попасть несколько десятков жилых домов, но этого удалось избежать благодаря грамотной работе сразу нескольких структурных подразделений предприятия».

Фото: Псковские тепловые сети

Сети, которые находятся за пересечением улиц Коммунальной и Юбилейной, являются пограничными, теплоноситель туда может поставлять сразу несколько участков. Сотрудники теплосетей перекрыли с обеих сторон запорную арматуру, перераспределив абонентов, что позволило им избежать отключения отопления. 

«На работы ушло три дня, кажется, что это много, но не забывайте, что нужно было произвести земляные работы, подготовить необходимые трубы и комплектующие, всё демонтировать, привезти, увезти, подогнать, произвести сварочные работы и пригласить лабораторию. Но самое главное – это отсутствие отключённых абонентов. Поверьте, добиться этого было очень и очень непросто, но мы смогли», - подытожили в ПТС. 

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