Три гаража спасли от огня пожарные в Великих Луках
Три гаража спасли от огня пожарные в Великих Луках 13 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошел в 18:59 на улице Новоселенинской. Сгорело бесхозное строение размером 6х4 метра. Причина – неосторожное обращение с огнем неизвестного.
А в 18:32 в Печорах на улице Пограничной загорелась хозяйственная постройка. Огнем повреждено чердачное помещение и кровля на площади три квадратных метра. Предположительная причина - аварийный режим работы отопительной печи. Пожарные отстояли жилой дом и баню.
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