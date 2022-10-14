Три гаража спасли от огня пожарные в Великих Луках

10:43, 14 октября 2022, ПАИ

Три гаража спасли от огня пожарные в Великих Луках 13 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в 18:59 на улице Новоселенинской. Сгорело бесхозное строение размером 6х4 метра. Причина – неосторожное обращение с огнем неизвестного.

А в 18:32 в Печорах на улице Пограничной загорелась хозяйственная постройка. Огнем повреждено чердачное помещение и кровля на площади три квадратных метра. Предположительная причина - аварийный режим работы отопительной печи. Пожарные отстояли жилой дом и баню.