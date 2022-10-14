В Псковской области задержали двух дачных воров

11:05, 14 октября 2022, ПАИ

Дачную кражу совершили двое жителей Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В сентябре в деревне Новохованск злоумышленники украли бензокосу, садовую тачку, сетку-рабицу и другие вещи из сарая у дачного дома. По предварительным сведениям, ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Полицейские установили двоих подозреваемых. Ими оказались безработные жители Невельского района 47 и 48 лет.

В ходе обыска часть похищенного имущества изъяли, в отношении воров возбудили уголовное дело.