Туристический поезд «Серебряный маршрут» проедет через Псков в ноябре и январе

11:41, 14 октября 2022, ПАИ

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) запустит шесть туристических поездов на зимние праздники, сообщили в пресс-службе холдинга.

Туристический поезд «Величие Севера» отправится в два рейса из Москвы 1 и 6 января. Пассажиры смогут увидеть горный парк «Рускеала», Архангельск и Великий Устюг. Посетить Деда Мороза можно на туристических поездах «Зимняя сказка» и «Мороз-экспресс». «Зимняя сказка» будет курсировать по выходным в ноябре, декабре, а также 2 и 6 января. Пассажиры смогут увидеть Деда Мороза в Великом Устюге и Снегурочку в Костроме. «Мороз-экспресс» будет курсировать из Москвы в Великий Устюг с 24 по 29 декабря и с 1 по 7 января.

В выходные ноября и декабря будет курсировать поезд «Серебряный маршрут», также состав сделает две поездки в новогодние праздники 1 и 5 января. Пассажиры смогут увидеть Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль.

Также на выходных ноября, декабря и в новогодние праздники (2 и 5 января) будет курсировать туристический поезд «В Карелию». Туристы смогут посетить Петрозаводск, Сортавалу и Выборг, а в декабре и ноябре поезд остановится в Чалне, где живет карельский Дед Мороз - Талви Укко.

Поезд «В Сибирь» отправится 2 января с остановками в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.