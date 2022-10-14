Кражу велосипеда раскрыли псковские росгвардейцы

12:24, 14 октября 2022, ПАИ

В Опочке росгвардейцы задержали подозреваемого в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

13 октября около 17:00 в межмуниципальный отдел вневедомственной охраны Росгвардии «Опочецкое» поступила информация о том, что от дома на улице Пушкина неизвестный похитил велосипед. На поиски злоумышленника выехал экипаж группы задержания. Вскоре росгвардейцам удалось найти подозреваемого, им оказался 60-летний местный житель.

Похищенное изъято. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.