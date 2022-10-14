Сотрудник псковского кол-центра наказан за копирование данных абонентов

13:37, 14 октября 2022, ПАИ

Специалисту офиса продаж одной из псковских организаций, занимающихся справочно-информационным обслуживанием абонентов, дали год колонии за копирование личных данных абонентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

По результатам реализации оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, неоднократно копировал личные персональные данные абонентов без их ведома и согласия, после чего передавал сведения неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Приговором Порховского районного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации лицом с использованием своего служебного положения), ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год.