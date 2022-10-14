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Общество

В России снизился средний размер автокредита

В России в сентябре снизился средний размер автокредита до показателя в 1,15 млн рублей. Об этом 14 октября сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

По итогам сентября 2022 года было выдано 52,7 тыс. автокредитов на общую сумму 60,4 млрд рублей, это на 7,3% ниже показателей августа текущего года. До этого на протяжении пяти месяцев наблюдалось восстановление рынка, хотя он отстал от значений 2021 года почти на 40%.

Исторический максимум среднего автокредита в РФ эксперты рынка отметили в феврале 2022 года — 1,35 млн рублей. Российские потребители решили массово вложить свои сбережения в покупку автомобилей по причине падения курса рубля и ожидания резкого роста кредитных ставок, считают аналитики. К лету текущего года ситуация стабилизировалась и средний кредитный чек составил 1,19 млн рублей.

Специалисты отметили, что этому способствовали снижение ажиотажа и значительное укрепление рубля по отношению к ведущим валютам. Параллельно с этим произошла коррекция цен на авторынке. Китайский бренд Haval снизил ранее поднятую в России стоимость своих машин на 15–20%.

Эксперты выяснили, что потребители стали покупать в кредит более дешевые модели, в основном машины отечественных марок, либо неновые автомобили массового сегмента иностранных брендов.

Средний срок автокредита в России по итогам сентября 2022 года вырос до пяти лет, хотя еще недавно он составлял четыре года.

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