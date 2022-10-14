Движение автомобилей ограничат на Крестовском шоссе в Пскове

14:55, 14 октября 2022, ПАИ

Движение автотранспорта ограничат на участке Крестовского шоссе в Пскове, в районе железнодорожного переезда (3 км Морозовская ветка), со стороны улицы Пригородной в направлении Крестовского путепровода. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Движение автотранспорта по двум полосам будет закрыто 15 и 16 октября с 8:00 до 20:00. Ограничение движения связано с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит псковичей учесть эту информацию при планировании поездок.