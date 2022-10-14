В России подорожают лимонады

15:19, 14 октября 2022, ПАИ

Со следующего года сладкие газированные напитки могут подорожать минимум на 7 процентов без учета инфляции, сказали опрошенные «Известиями» производители и эксперты. Цены могут взлететь более чем на 20 процентов, если с 2023 года будет введен акциз для газировки.

Планируется, что сбор будет семь рублей с одного литра, и эти деньги пойдут на борьбу с сахарным диабетом. В Минфине заявили, что дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений таких акцизов составят около 35 миллиардов рублей в год. В общем потреблении сахара россиянами на сладкие напитки приходится менее двух процентов.

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предупредил, что введение акциза может привести к снижению качества напитков. Он предложил запретить рекламу газировки и выводить на рынок больше натуральной продукции, доступной по цене.

Минздрав ранее поддержал введение налога на газировку. Опыт зарубежных стран и научные исследования свидетельствуют об эффективности введения дополнительного налога на сладкие безалкогольные напитки, отметили там.