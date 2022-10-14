Путин прокомментировал массированные удары по Украине

16:27, 14 октября 2022, ПАИ

В настоящее время нет необходимости в новых массированных ударах по Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане, трансляцию ведет «Россия 24».

По словам главы государства, сейчас перед Вооруженными силами России стоят другие задачи. Не пострадавшие при массированном ударе объекты на Украине «добивают», подчеркнул президент, передает «Лента.ru».

Ранее Путин заявил, что при массированном ударе России на Украине 7 из 29 объектов не были поражены так, как это планировало Минобороны.

Россия нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины 10 и 11 октября. Глава государства заявлял, что они пришлись по объектам энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению военного ведомства. Он также предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.

Сегодня президент России также обозначил сроки, когда завершится мобилизация.