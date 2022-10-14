Частичная мобилизация в России завершится через две недели

16:00, 14 октября 2022, ПАИ

Частичная мобилизация завершится в течение двух недель, заявил президент России Владимир Путин. Главу государства цитирует «Интерфакс».

Сейчас в войсках 220 тысяч мобилизованных. Президент пояснил, что линия соприкосновения с Украиной 1,1 тысячи км, охранять ее только контрактниками невозможно. «Поэтому вынуждены были объявить мобилизацию. Никакой дополнительной мобилизации не планируется. Не вижу в этом необходимости», - отметил Путин.

По словам главы государства, 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи.