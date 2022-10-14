В Китае работают сверхурочно из-за спроса европейцев на теплую одежду

17:04, 14 октября 2022, ПАИ

Китайские экспортеры зимней одежды вынуждены работать сверхурочно, чтобы выполнить все заказы на теплые водолазки, поступающие из Европы на фоне приближающейся зимы и растущих цен на электроэнергию, пишет китайское государственное издание Global Times. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что китайские водолазки стали вторым по величине хитом среди европейских покупателей после электрических одеял.



«За последние 30 дней количество запросов на мужские водолазки в нашем онлайн-магазине увеличилось в 13 раз», - рассказал Global Times глава китайской компании Xiamen Premium Import & Export Co Ло Цзюнь.



По его словам, многие китайские производители одежды в провинциях Фуцзянь и Гуандун прогнозировали такой рост спроса на водолазки еще в апреле этого года. «Уже в мае мы начали работать сверхурочно, чтобы справиться с предстоящим бумом», - рассказал Ло Цзюнь.

Запросы на свитера и пуловеры на международной платформе электронной коммерции AliExpress поднялись на первое место в поисковике, сообщает издание, ссылаясь на данные платформы. Кроме того, пишет газета, согласно данным AliExpress, продажи термобелья в Европе выросли на 246% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рост заказов на эту продукцию во Франции за месяц вырос на 372%, в Италии - на 365%, а в Германии - на 362%. Вырос спрос и на фланелевую пижаму.



Издание указало, что, помимо теплой одежды, в Европе продолжает расти спрос на электроодеяла, которые уже стали предметом первой необходимости для европейцев. Так, за первые восемь месяцев года город Иу, расположенный в восточной китайской провинции Чжэцзян, который также является самым крупным в мире оптовым рынком небольших бытовых товаров, экспортировал различные обогревающие товары, в том числе кондиционеры, тепловые насосы, водонагреватели и электрические одеяла, на сумму в 26,5 миллиона долларов, рост продаж в годовом исчислении составил 41,6%, пишет издание со ссылкой на данные таможни Иу.

Ранее китайское финансовое издание «Цайсинь» писало, что растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум таких дешевых китайских товаров, как электроодеяла и электрообогреватели. Согласно данным Китайской ассоциации производителей бытовых электроприборов, с января по июль экспорт электрических одеял из Китая в европейские страны увеличился на 97% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а электрообогревателей - на 23%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

