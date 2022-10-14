Между башнями Псковского кремля не хватает моста - Светлана Мельникова

18:04, 14 октября 2022, ПАИ

Между башнями Псковского кремля, в месте слияния рек Великой и Псковы, не хватает моста, заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Свое мнение она высказала в ходе выступления на площадке «Культура» в рамках форума «История для будущего. Русский Запад»

«Дело в том, что крепость расположилась на огромном пространстве, с одной и другой стороны - реки. Когда решался вопрос восстанавливать ли мост, общественность решила не восстанавливать», – рассказала Светлана Мельникова. Она напомнила, что когда-то мост на этом месте был, и выразила надежду, чтот он появятся там вновь.

По ее словам, отсутствие моста не дает возможности в полной мере показать Псковскую крепость, величие и могущество города, который всегда стоял на защите рубежей Отечества.