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Общество

Псковские учёные создали нейросеть, позволяющую выявлять онкозаболевания

Учёные ПсковГУ совместно с коллегами из Вибедского государственного университета имени Машерова в рамках программы «Приоритет-2023» создали российско-белорусскую нейросеть, которая позволяет диагностировать рак шейки матки, пишет ТАСС.

Учёные ПсковГУ разработали нейросеть, выявляющую рак шейки матки. Фото: ПАИ

Рак шейки матки – самое распространённое онкологическое заболевание Псковской области. Обучение нейросети уже завершается. Её будут использовать в региональном онкологическом центре для повышения точности установки дигнозов, отметил проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

Медицинский факультет ПсковГУ сотрудничает с Псковским областным клиническим онкологическим диспансером. ПсковГУ уже обладает внушительной базой данных по срезам для определения рака шейки матки. При операции врачи делают срез, а гистолог должен определить наличие патологии. Созданная учёными нейросеть позволяет ставить диагноз оперативно, пояснил Тарас Антал.

Сделать открытие позволило то, что псковский и белорусский вузы смогли объединить исследования в сфере математического моделирования и опыт специалистов-медиков, заключил он.

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