Систему электроснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Печорах

09:31, 03 июня 2024, ПАИ

Капитальный ремонт системы электроснабжения выполнен в одном из многоквартирных домов в Печорах, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Работы в двухэтажном доме № 15а на улице Мелиораторов выполнялись в рамках краткосрочного плана капитального ремонта на 2024 год.

Подрядчик демонтировал старую электропроводку, установил вводное распределительное устройство, заменил электрические щиты вместе с оборудованием, проложил кабельнесущую систему вместе с новыми электрическими кабелями. Также в местах общего пользования установлены новые светильники с выключателями, предусмотрено аварийное освещение.

Кроме того, подрядчик выполнил заземление системы электроснабжения и провёл пусконаладочные работы.

Ранее, в 2019 году, региональный оператор выполнил в этом доме капитальный ремонт крыши.