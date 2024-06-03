Одна из улиц Куньи и одна из деревень района временно останутся без света 7 июня
Света временно не будет на одной из улиц Куньи, а также в одной из деревень Куньинского района 7 июня, пишет газета «Пламя».
С 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся улица Советская (парники), деревня Желтилово, а также водонапорная башня (поворот на деревню Назимово).
Света не будет из-за ремонта выключателей, пояснили специалисты.
Ранее был опубликован график отключения электроэнергии в Гдовском районе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>