Одна из улиц Куньи и одна из деревень района временно останутся без света 7 июня

11:30, 03 июня 2024, ПАИ

Света временно не будет на одной из улиц Куньи, а также в одной из деревень Куньинского района 7 июня, пишет газета «Пламя».

С 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся улица Советская (парники), деревня Желтилово, а также водонапорная башня (поворот на деревню Назимово).

Света не будет из-за ремонта выключателей, пояснили специалисты.

Ранее был опубликован график отключения электроэнергии в Гдовском районе.