Дефицита каких фруктов и ягод ждать в России

10:25, 03 июня 2024, ПАИ

Майские морозы испортили урожай в России. Дефицит каких фруктов и ягод в связи с этим ждать в России и насколько поднимутся цены на эту продукцию, подсчитали в Forbes.ru.

Реальные цены пока не сильно превышают уровни прошлого года, отмечают эксперты. К тому же, более дешёвая импортная продукция продолжает поступать на российский рынок.

Основная доля клубники поступает в Россию из южных регионов, где морозы не сильно испортили урожай. Также майские заморозки практически не повлияли на урожай черешни (предполагается, что в этом году соберут порядка 20 тысяч тонн ягод, что соответствует урожаю прошлого года).

Значительно снизится урожай чёрной смородины, а арбузов – частично. Также отмечается, что заморозки повредили 50-70 % яблок в Центральной России, однако южные регионы пока глобальных проблем не испытывают.

Оптовые цены на клубнику снизились по сравнению с прошлым годом (216,9 рубля за килограмм против 244,7 рубля за килограмм). В торговых сетях цены на клубнику начинаются от 520 рублей за килограмм.

Средняя цена на малину, напротив, выросла – 3 540 рублей за килограмм против 2 360 рублей за килограмм годом ранее. В целом многие импортируемые фрукты подорожали на 40 % и более. Так, ещё в прошлом году цена на бананы выросла на 50 % и составила 140 рублей за килограмм, апельсины подорожали на 80 %, виноград – на 48 %, голубика – на 40 %.

Средние розничные цены на яблоки составляют 141,9 рубля за килограмм (в прошлом году – 114,4 рубля за килограмм), средняя розничная стоимость груш – 267,7 рубля за килограмм против 225,9 рубля за килограмм год назад.

Кроме того, по мнению экспертов, по мере сбора урожая грунтовой клубники в южных и центральных российских регионах цены на неё будут снижаться, однако стоимость отдельных видов ягод может повыситься (например, чёрная смородина может вырасти в цене на 20 %).

Рост цен на ягоды в большей степени связан с ростом стоимости их выращивания, а именно с повышением цен на материалы, оборудование, средства защиты растений, а также логистики.

Ранее псковские фермеры рассказали, подешевеет ли клубника.