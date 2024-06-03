Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

08:35, 03 июня 2024, ПАИ

Электричества временно не будет с 3 по 6 июня в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

3 июня без света останутся улицы Освобождения, Крепостная, Ручьёвская в Гдове.

4 июня – Псковское шоссе, улицы Молохова, Колхозная, Ручьёвская, Освобождения, Новая, Вокзальное шоссе, улицы Покрышева, Крепостная, Садовая, Третьякова, 2-я Слободская в Гдове.

5 июня – деревни Горско-Рогово и Полично.

6 июня – деревни Первомайская, Устье, Макарушино и СНТ «Приозёрное».