Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
Электричества временно не будет с 3 по 6 июня в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
3 июня без света останутся улицы Освобождения, Крепостная, Ручьёвская в Гдове.
4 июня – Псковское шоссе, улицы Молохова, Колхозная, Ручьёвская, Освобождения, Новая, Вокзальное шоссе, улицы Покрышева, Крепостная, Садовая, Третьякова, 2-я Слободская в Гдове.
5 июня – деревни Горско-Рогово и Полично.
6 июня – деревни Первомайская, Устье, Макарушино и СНТ «Приозёрное».
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