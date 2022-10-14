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Общество

Пыталовским ученикам рассказали о кибербезопасности

Пыталовским учащимся рассказали об обмане в интернете. Фото Наша жизнь

Сегодня Центр специального образования №2 города Пыталово посетил представитель федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов, сообщает районная газета «Наша жизнь».

Василий рассказал обучающимся о кибербезопасности в сети интернет. Ребята узнали о том, что такое «фишинг» и правила парольной защиты. Вместе с Василием рассмотрели приемы мошенников, которые обманным путём выманивают деньги или персональные данные у доверчивых людей. А главное, как можно защититься от мошенников. 

В завершение выступления Василий рассказал детям о компьютерном спорте и его развитии в Псковской области, о жителях нашего региона, которые достигли успехов в данном виде спорта. Ребята задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы. 
 

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