Пыталовским ученикам рассказали о кибербезопасности

22:50, 14 октября 2022, ПАИ

Сегодня Центр специального образования №2 города Пыталово посетил представитель федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов, сообщает районная газета «Наша жизнь».

Василий рассказал обучающимся о кибербезопасности в сети интернет. Ребята узнали о том, что такое «фишинг» и правила парольной защиты. Вместе с Василием рассмотрели приемы мошенников, которые обманным путём выманивают деньги или персональные данные у доверчивых людей. А главное, как можно защититься от мошенников.

В завершение выступления Василий рассказал детям о компьютерном спорте и его развитии в Псковской области, о жителях нашего региона, которые достигли успехов в данном виде спорта. Ребята задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.

