Братские связи: Псков заключил новые соглашений о сотрудничестве

12:43, 15 октября 2022, ПАИ

11-я Встреча городов-побратимов России и Республики Беларусь проходит в эти дни в Пскове. Под девизом «Мы — вместе! Союзу — быть!» собрались представители порядка 140 городов. Впервые в мероприятии участвуют Крым, ДНР, ЛНР и Херсонская область

Мероприятия начались с церемонии возложения цветов у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе. Во многом — событие символическое. А на площадке Псковского государственного университета прошло торжественное открытие Встречи.

До старта официальной части участники Встречи собирались в зале группами. Происходило то самое неформальное общение, которое потом становится фундаментом многих прикладных договоренностей. Хорошо было видно, что многие из участников Встречи давно знают друг друга и рады видеть товарищей снова.

Приветствовал участников губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Собравшимся он зачитал приветственный адрес президента России Владимира Путина. В нем глава государства отметил, что имеющиеся партнерские связи, которые объединяют более 160 больших и малых городов наших стран, являются важной составляющей российско-белорусского межрегионального сотрудничества, востребованным и эффективным механизмом народной дипломатии. «Регулярное общение руководителей муниципальных структур и предпринимателей, деятелей науки и культуры позволяет обмениваться полезным опытом, помогает разрабатывать и воплощать в жизнь перспективные совместные проекты в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной и других областях», – отметил в обращении глава государства.

Михаил Ведерников поблагодарил гостей за участие в Встрече. В этом году мероприятие получило неожиданно широкий отклик –. в эти дни Псков принимает представителей более сотни муниципалитетов России и Беларуси. «Годы пандемии, санкции, информационная война, СВО и все сложности современности не отдалили нас. Наоборот, накопился дефицит общения, обострилась обоюдная тяга к совместным проектам, встречам и культурному обмену. Наши отношения действительно крепнут, становятся все более продуктивными и предметными», – заявил глава региона.

В этом году впервые в Встрече участие принимают представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской области. «Вы героически выстояли в крайне сложное время, организовали референдум и приняли историческое решение воссоединиться с домом и русским народом. Все присутствующие здесь — ваши друзья», – отметил Михаил Ведерников.

С ответным словом от белорусской делегации выступил заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, заместитель председателя Белорусской общественной организации «Породненные города» Иван Маркевич. Он зачитал приветственное слово президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Обращаясь к участникам форума, белорусский лидер пожелал участникам мероприятия успешной работы, новых свершений во имя процветания белорусского и российского народов: «Хочу отметить, что Минская область центральный регион нашей страны и сегодня сотрудничает с 42 регионами Российской Федерации, – сказал Иван Маркевич. – Наш белорусский народ поддерживает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, искренне переживает за происходящее. Несмотря на трудности, мы никогда не сломаемся и не прогнемся, мы стойкие. Благодаря нашим совместным усилиям и духу наших народов все будет хорошо».

Исполнительный вице-президент Международной Ассоциации «Породненные города» Сергей Парамонов напомнил, что в России и Беларуси на сегодняшний день существуют 135 пар городов-побратимов. Первая встреча их представителей состоялась в Гомеле в 1998 году, сегодня эта традиция имеет 24-летнюю историю. Представители городов-побратимов ежегодно совершают выезды в города одного из государств, чтобы обсудить вопросы муниципального сотрудничества и заключить взаимовыгодные договоры о сотрудничестве. Он выразил благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и его команде за кропотливую и высокопрофессиональную подготовку встречи.

Торжественное открытие встречи городов-побратимов продолжилось подписанием ряда межрегиональных соглашений о сотрудничестве. В частности, намерения о партнерстве закрепили администрация города Пскова и администрация Октябрьского района города Минска (Республика Беларусь), Дедовичский район Псковской области и Волковысский район Гродненской области (Республика Беларусь), а также Кировский район Ленинградской области и город Столин Брестской области (Республика Беларусь).

Кроме того, в этот день состоялось подписание соглашения между администрацией Пскова и военно-гражданской администрацией Бериславского муниципального округа Херсонской области.

Стороны приняли на себя обязательства установления, сохранения и расширения социальных и экономических связей при решении вопросов жизнеобеспечения населения. Этот шаг будет способствовать расширению деловых контактов между городами, а также обмену опытом по различным вопросам.

«Псковская область взяла шефство над нашим Бериславским районом. Эту поддержку и эту помощь жители ощущают постоянно, – отметил глава военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области Андрей Костюк. – Ваши специалисты вовсю работают в Бериславском районе, помогают восстанавливать нашу мирную землю. Псковская область много делает для бериславцев, и от имени жителей Бериславского района я хочу выразить псковичам слова благодарности».

Глава Бериславского района высказал уверенность, что дружба между регионами будет только крепнуть и приносить успех и стабильность.

В свою очередь глава администрации города Пскова Бориса Елкин отметил, что именно в рамках такого союза работа наиболее плодотворна, что позволяет укреплять братские связи. Он подчеркнул важность участие во Встречи представителей республики Крым, Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской области. «Это важно для всех нас, потому что если мы не будем наши связи укреплять, то, к сожалению, будем слабы. Только сильные союзники государства смогут сделать будущее и сотворить новую историю», — сказал глава городской администрации.

Эти дни форум продолжается работой 4 тематических секций: «Экономическое сотрудничество городов-побратимов», «Сотрудничество в области культуры и туризма», «Сотрудничество в области молодежной политики» и «Современные формы организации международного сотрудничества в сфере образования». Для участников встречи городов-побратимов в Псковской области подготовлена насыщенная деловая и культурная программы.