Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП
Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В Великих Луках на проспект Гагарина у дома №55 произошло столкновение автомобиля Mazda и мотоцикла Honda. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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