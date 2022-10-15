Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП

17:15, 15 октября 2022, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В Великих Луках на проспект Гагарина у дома №55 произошло столкновение автомобиля Mazda и мотоцикла Honda. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.