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Общество

Четыре ареста по факту роста цен произвели в Белоруссии

Арест четырёх человек в связи с необоснованным ростом цен санкционировали белорусские прокуроры, в республике по этим фактам возбуждено 18 уголовных дел. Об этом сообщила в субботу начальник управления информацией Генеральной прокуратуры Белоруссии Анжелика Курчак.

«На сегодняшний день возбуждено 18 уголовных дел, связанных с необоснованным завышением цен. Сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей», –сказала официальный представитель Генпрокуратуры.

Анжелика Курчак добавила, что во исполнение директивы главы государства по поручению Генерального прокурора вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании в прокуратуре поставлены «на особый контроль», пишет ТАСС.

Напомним, что 7 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву «О недопустимости роста цен», которой предписано до 20 октября ввести в действие систему их регулирования и обеспечить контроль за ценовой дисциплиной. 

Ранее Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, пояснив решение тем, что цены «уперлись в потолок, дальше их повышать нигде нельзя». 

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