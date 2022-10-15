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Политика

Илон Маск заявил о «высочайшем риске» ядерной катастрофы

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato

О высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле. Каждый год существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», – написал он в субботу в Twitter.

В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает «повторное голосование» в Донбассе «под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет «пророссийской», пишет РИА Новости.

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