Всемирный день хлеба отмечается сегодня

11:09, 16 октября 2022, ПАИ

Всемирный день хлеба отмечается 16 октября, сообщает calend.ru. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. К этому же событию приурочен и ещё один праздник – Всемирный день продовольствия.

Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относились к хлебу, к своему кормильцу. Ему отводилось самое почетное место на столе, он был и остается символом жизни. А в прежние времена хлеб был и главным признаком достатка в семье и благополучия в доме. Ведь недаром про него существует столько поговорок: «Хлеб всему голова», «Без соли, без хлеба – половина обеда», «Без хлеба и медом сыт не будешь» и другие.

История хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет тому назад. Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы и воды и выпекались на раскаленных камнях. Первый дрожжевой хлеб научились делать в Египте. Уже тогда хлеб считался кормильцем и ассоциировался с солнцем и даже обозначался с ним (в ранней письменности) одним символом – кругом с точкой в центре.

В старину белый хлеб употребляли в основном люди из высшего сословия, а чёрный и серый (из-за цвета) хлеб считался едой бедноты. Лишь в XX веке, узнав о пользе и питательности ржаного и зернового хлеба, он стал пользоваться большей популярностью

На Руси к этому продукту всегда относились бережно и с любовью, воспевая плодородную землю, дарующую главную пищу, а русские хлебопекарные традиции имеют давние корни. Этот процесс считался таинством и был действительно сложным делом. Перед замесом теста хозяйка обязательно молилась и вообще подходила к процессу вымешивания теста в хорошем расположении духа, напевая душевные песни. Всё это время в доме было запрещено громко разговаривать, ругаться и хлопать дверями, а перед тем как отправить каравай в печку, над ним делали крест. Даже в настоящее время в христианских храмах прихожан причащают вином и хлебом, молодых встречают на пороге дома родители с караваем и солью, а отправляя родных в дальнюю дорогу, любящие люди всегда дают с собой уезжающему краюху хлеба.

Хлебу посвящено много праздников, и у каждого народа они свои. В России, помимо сегодняшнего Дня, отмечают ещё и Третий Спас (в народе этот праздник называется Хлебным или Ореховым Спасом), который символизирует завершение жатвы. Раньше в этот день выпекали хлеб из пшеницы нового урожая, освещали его и употребляли всей семьей. Существовала и поговорка к этому дню: «Третий спас – хлеба припас». А в феврале на Руси отмечался Агафьин день – День хлеба и соли, когда освящали каравай хлеба и солонку соли как символы домашнего очага и сберегали их в течение года как талисманы, охраняющие дом от несчастий: пожара, мора и т. д.