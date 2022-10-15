Расстрел солдат на почве религиозных разногласий: новый фейк появился в сети

23:08, 15 октября 2022, ПАИ

Новый фейк о расстреле на полигоне в Белгородской области появился в сети. Украинские и ряд российских Telegram-каналов распространяют новость о том, что двое военных расстреляли солдат на почве религиозных разногласий. Опровержение опубликовал Telegram-канал «Война с фейками».

«Стрельба в воинской части – террористический акт, который не имеет ничего общего с религиозными спорами среди солдат. По данным Минобороны РФ, двое неизвестных открыли огонь по людям во время проведения огневой подготовки. Погибло 11 человек, еще 15 с ранениями были доставлены в медицинские учреждения. Оба террориста были уничтожены ответным огнём», – говорится в сообщении.



Также ряд оппозиционных каналов распространяет сообщения о том, что погибло больше 20 человек. В Telegram-канале отмечается, что это также фейк.

Ранее сообщалось, что во время теракта в Белгородской области убиты 11 человек, ещё 15 получили ранения.