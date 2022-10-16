До +13 градусов ожидается сегодня в Пскове
16 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: ночью от +4 до +9 градусов, днем от +7 до +12. Атмосферное давление ниже нормы.
В Пскове температура днем поднимется до +13 градусов, ночью до 7 градусов. В Великих Луках днем до +12 градусов, ночью до +9 градусов. Возможен дождь.
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