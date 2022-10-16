Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово

19:28, 16 октября 2022, ПАИ

Взрыв бытового газа произошел на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в подмосковном поселке Измайлово. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

«Инцидент произошел на Центральной площади, в доме №1. На пятом этаже девятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа», - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала. Степень повреждений устанавливается.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России уточнили ТАСС, что в результате инцидента разрушений нет. «Нарушено остекление балкона», - сказали в главке.