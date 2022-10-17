«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге

08:35, 17 октября 2022, ПАИ

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«Оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий», - пояснила пресс-служба.

Он будет действовать на территории Северной столицы в течение суток: с полуночи 17 октября до полуночи 18 октября. Власти города просят водителей быть особо осторожными и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Повышенную внимательность в условиях непогоды рекомендовано проявлять и пешеходам.

Как сообщается в Telegram-канале дирекции городского комплекса защитных сооружений от наводнений, для предотвращения подъема уровня воды в Неве до критических отметок (наводнение регистрируется при достижении отметки выше 160 сантиметров относительно уровня Кронштадтского футштока) около 4:00 понедельника объекты Комплекса защитных сооружений частично закрыли.

По данным на утро (по гидропосту «Горный институт»), уровень воды в Неве составляет 88 сантиметров.

По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ночь на понедельник из-за влияния североатлантического циклона в акватории Финского залива и на побережье усилился ветер. «Его скорость в порывах в Финском заливе уже достигла практически ураганной силы в 32 м/с, а на побережье Ленинградской области составляет 24 м/с», - написал синоптик в соцсети сегодня утром.

Он отметил, что пока ветер имеет юго-западное направление, и его влияние на формирование нагонной волны невелико, однако ближе к полудню он может стать западным, и тогда «сформируются благоприятные условия для развития нагонного наводнения».